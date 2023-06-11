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روسيا تؤكد أنها صدت هجومًا أوكرانيًا على إحدى سفنها في البحر الأسود

وزارة الدفاع الروسية: روسيا تؤكد أنها صدت هجومًا أوكرانيًا على إحدى سفنها في البحر الأسود



أكدت روسيا الأحد أنها صدت هجومًا شنته أوكرانيا بواسطة زوارق مسيرة على إحدى سفنها الحربية كانت تقوم بدورية في البحر الأسود بالقرب من خطي أنابيب للغاز ينقلان محروقات روسية إلى تركيا.



وقالت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام إن "القوات المسلحة الأوكرانية حاولت من دون جدوى مهاجمة السفينة بريازوفي التابعة لأسطول البحر الأسود بواسطة ستة زوارق مسيرة عالية السرعة".