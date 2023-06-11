زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب شمال اليابان

زلزال يضرب شمال اليابان



ضرب زلزال قوي بقوة 6,2 درجات شمال اليابان الأحد، بحسب ما اعلنت هيئة المسح الجيولوجي الاميركية، بينما لم ترد أي تقارير فورية عن وقوع اضرار.



وضرب الزلزال جزيرة هوكايدو عند الساعة 18,55 (08,55 تغ).



وأعلنت وكالة الأرصاد اليابانية أنه لا يوجد تحذير من حدوث تسونامي.



ولم ترد معلومات فورية عن وقوع أضرار أو اصابات، حسب القناة العامة "ان اتش كي".



وقال مسؤول محلي إن الزلزال تسبب بهزة قوية استمرت بين عشرين وثلاثين ثانية.



وأكد المسؤول ل"ان اتش كي" أن الأمر "استمر لفترة طويلة وكان مخيفا".