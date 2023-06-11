الاتحاد الأوروبي يعرض على تونس مساعدة طويلة الأجل بقيمة 900 مليون يورو و150 مليونا "فوراً"

الاتحاد الأوروبي: مساعدة طويلة الأجل بقيمة 900 مليون يورو و150 مليونا "فوراً" عرضا لتونس



اقترح الاتحاد الأوروبي الأحد "تعزيز الشراكة" مع تونس من خلال برنامج يشمل مساعدة مالية طويلة الأمد بقيمة 900 مليون يورو ومساعدة إضافية بقيمة 150 مليون يتم ضخها "فورا" في الميزانية.



وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إنها اقترحت على الرئيس قيس سعيد برنامجًا من خمس نقاط يشمل دعم مكافحة الهجرة السرية، وأعربت عن أملها في توقيع اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي بحلول القمة الأوروبية المقبلة التي يفترض أن تعقد في نهاية الشهر الجاري.