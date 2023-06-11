زلزال بقوة 5 درجات بالقرب من جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا

زلزال بالقرب من جوه انسبرغ في جنوب إفريقيا



أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أنّ زلزالاً بقوة خمسة درجات وقع بالقرب من مدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا الأحد.



ولم تعلن خدمات الطوارئ عن إصابات، مشيرة إلى أنّ الفرق المتخصّصة في إدارة الكوارث في حالة تأهّب.



ووقع الزلزال عند الساعة 02,38 (00,38 ت غ) على عمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض، كما هزّ المباني في إقليم غوتنغ الأكثر اكتظاظاً بالسكان في جنوب إفريقيا.



وشعر السكان بالزلزال، وقام البعض بنشر صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر فيها جدران متضرّرة ومتصدّعة.



ونصح زوليلي كومالو المتحدث باسم خدمات الطوارئ في جوهانسبرغ، السكان بـ"البقاء في حالة تأهّب في حال حدوث هزّات ارتدادية لأنّها عادة ما تكون أكثر خطورة من الزلزال الأولي".



ويقع مركز الزلزال في بوكسبرغ، وهي مدينة صغيرة تقع على بعد حوالى عشرين كيلومتراً شرقي جوهانسبرغ.



وكان زلزال بقوة 5,3 درجات قد ضرب بلدة تعدين بالقرب من جوهانسبرغ في آب 2014.



ويعود آخر زلزال كبير ضرب جنوب إفريقيا إلى العام 1969، حيث ضرب مقاطعة كيب الغربية، وبلغت قوته 6,3 درجات.

