الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

زلزال بقوة 5 درجات بالقرب من جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا

أخبار دولية
2023-06-11 | 08:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
زلزال بقوة 5 درجات بالقرب من جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
زلزال بقوة 5 درجات بالقرب من جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا

زلزال بالقرب من جوه انسبرغ في جنوب إفريقيا

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أنّ زلزالاً بقوة خمسة درجات وقع بالقرب من مدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا الأحد.
 
ولم تعلن خدمات الطوارئ عن إصابات، مشيرة إلى أنّ الفرق المتخصّصة في إدارة الكوارث في حالة تأهّب.
 
ووقع الزلزال عند الساعة 02,38 (00,38 ت غ) على عمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض، كما هزّ المباني في إقليم غوتنغ الأكثر اكتظاظاً بالسكان في جنوب إفريقيا.
 
وشعر السكان بالزلزال، وقام البعض بنشر صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر فيها جدران متضرّرة ومتصدّعة.
 
ونصح زوليلي كومالو المتحدث باسم خدمات الطوارئ في جوهانسبرغ، السكان بـ"البقاء في حالة تأهّب في حال حدوث هزّات ارتدادية لأنّها عادة ما تكون أكثر خطورة من الزلزال الأولي". 
     
ويقع مركز الزلزال في بوكسبرغ، وهي مدينة صغيرة تقع على بعد حوالى عشرين كيلومتراً شرقي جوهانسبرغ.
     
وكان زلزال بقوة 5,3 درجات قد ضرب بلدة تعدين بالقرب من جوهانسبرغ في آب 2014.
 
ويعود آخر زلزال كبير ضرب جنوب إفريقيا إلى العام 1969، حيث ضرب مقاطعة كيب الغربية، وبلغت قوته 6,3 درجات.
 

أخبار دولية

زلزال

جوهانسبرغ

جنوب إفريقيا

LBCI التالي
خامنئي يدعو إلى استمرار التعاون مع الوكالة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني
الاتحاد الأوروبي يعرض على تونس مساعدة طويلة الأجل بقيمة 900 مليون يورو و150 مليونا "فوراً"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:46

زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب شمال اليابان

LBCI
أخبار دولية
2023-06-06

ثلاثة قتلى والعديد من الجرحى في زلزال غرب هايتي

LBCI
أخبار دولية
2023-05-31

زلزال بقوة 6.2 درجات قبالة الساحل الجنوبي لنيوزيلندا

LBCI
أخبار دولية
2023-05-26

زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب شرق العاصمة اليابانية طوكيو

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:42

انهيار طريق سريع رئيسي في فيلادلفيا

LBCI
أخبار دولية
10:47

توقيف رئيسة الوزراء الاسكتلندية السابقة نيكولا ستورجن في إطار تحقيق في السجلات المالية لحزبها

LBCI
أخبار دولية
10:42

توقيف رئيسة الوزراء الاسكتلندية السابقة نيكولا ستورجن في إطار تحقيق في السجلات المالية لحزبها

LBCI
أخبار دولية
10:24

مؤتمر الأعمال العربي الصيني يختتم يومه الأول بتوقيع اتفاقيات بقيمة تزيد عن 10 مليار دولار

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

ما بين ازعور وفرنجية تشتعل المواجهة... لكن ماذا عن الاصوات الرمادية؟

LBCI
أخبار لبنان
2023-06-10

افتتاح معرض "بدايات الصحافة العربية" في متحف نابو

LBCI
فنّ
2023-06-10

محمد رمضان يثير الجدل من جديد... "لوك الفوطة والنظّارة"

LBCI
أخبار لبنان
05:47

قاسم: فرنجية هو الشخص المؤهل لأن يكون رئيسًا للجمهورية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:31

مانشستر سيتي بطل اوروبا لاول مرة بالتاريخ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

ما بين ازعور وفرنجية تشتعل المواجهة... لكن ماذا عن الاصوات الرمادية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

تاريخ الصحافة العربية في دقائق…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

اهدن تستذكر مجزرة 13 حزيران... فرنجية: تعالوا الى الحوار

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:00

مقدمة النشرة المسائية 11-06-2023

LBCI
أخبار دولية
07:35

الرياض تستضيف مؤتمر الأعمال العربي الصيني والندوة الثامنة للإستثمارات... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
06:21

مهرجان الكرز السنوي في حمانا يجمع لبنانيين وسواح من حول العالم

LBCI
رياضة
06:15

مانشستر سيتي بطلًا لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه

LBCI
أخبار لبنان
06:09

في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذوكس في صيدا... أمسية تراتيل بيزنطية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
16:51

أزعور في لقاء مع المغتربين: لست مرشح مواجهة... ومنفتح على الالتقاء والتحاور مع جميع الأطراف

LBCI
خبر عاجل
04:03

هيئة إدارة السير تعلن التوقف عن إستقبال المعاملات وكشف الآليات في الدكوانة

LBCI
خبر عاجل
12:33

فرنجية: "التيار" طرح إسم زياد بارود وهو شخص "مرتب ونعنوع" ومن ثم عاد وطرح جهاد أزعور الذي ينتمي إلى المنظومة التي يقول "التيار" إنه لا يريد رئيساً منها وتبنّى ابن المنظومة ووزير مالية الإبراء المستحيل

LBCI
أخبار لبنان
05:28

الراعي: السعي في البطريركية مع كل الفرقاء لانتزاع روح التحدي والعداوة وأسلوب الفرض على الآخرين

LBCI
خبر عاجل
12:18

سليمان فرنجية في ذكرى مجزرة اهدن: في ١٣ حزيران جاؤوا وكنّا نياماً أما اليوم فنحن واعون وما حدث في ١٣ حزيران لن يكون في ١٤ حزيران

LBCI
آخر الأخبار
12:22

سليمان فرنجية في ذكرى مجزرة اهدن: المطلوب تصويري كمرشح فريق ولا أخجل أنني أنتمي إلى مشروع سياسي ولكن انا منفتح على الجميع وان اصبحت رئيسا سأكون لكل اللبنانيين وهذا ما يعرفه حلفائي قبل خصومي

LBCI
أمن وقضاء
14:55

اعتداء على منزل في المجدل... رئيس البلدية: البلدة كانت وستظل أرض سلام

LBCI
خبر عاجل
12:45

فرنجية :في حال وصلت لسدة الرئاسة سأكون لجميع اللبنانيين لمن معي ومن ضدي ويوم الأربعاء سيذهب الجميع للإنتخاب ومن الصعب إنتاج رئيس في هذا الجو وذاهبون نحو "خنادق سياسية"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More