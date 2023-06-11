الجيش الأوكراني يعلن استعادة قرية بجنوب البلد في أول مكسب لهجومه

الجيش الأوكراني: استعادة قرية بجنوب البلد في أول مكسب لهجومنا



أعلن الجيش الأوكراني الأحد استعادة قرية بلاغوداتني بجنوب شرق البلد، في أول مكسب له ضدّ القوات الروسية في هذا الجزء من جبهة القتال.



وقالت القوات البرية الأوكرانية على فيسبوك "قام جنود اللواء 68 الشجعان بتحرير بلدة بلاغوداتني". ونشرت مقطع فيديو يظهر جنودًا يحملون العلم الأوكراني في مبنى مدمر.