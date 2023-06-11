ارتفاع حصيلة الفيضانات في الجانب الأوكراني إلى ستة قتلى و35 مفقوداً

أعلنت السلطات الأوكرانية الأحد ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية الناجمة عن الفيضانات التي أعقبت تدمير أحد السدود، مشيرة إلى مقتل ستة أشخاص وفقدان 35 شخصاً في المناطق الخاضعة لسيطرتها.





وفي الأراضي التي يحتلّها الروس، أفاد المسؤولون المعيّنون من قبل موسكو هذا الأسبوع بسقوط ثمانية قتلى وفقدان 13 شخصاً.





وتسبّب تدمير سد كاخوفكا على نهر دنيبر الثلاثاء، بوصول كميات كبيرة من المياه إلى البلدات والقرى القريبة من النهر، بما في ذلك العاصمة الإقليمية خيرسون التي استعادتها القوات الأوكرانية في تشرين الثاني.

