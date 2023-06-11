توقيف رئيسة الوزراء الاسكتلندية السابقة نيكولا ستورجن في إطار تحقيق في السجلات المالية لحزبها

أوقفت رئيسة الوزراء الاسكتلندية السابقة نيكولا ستورجن الأحد في إطار تحقيق في السجلات المالية لحزبها، وفق الشرطة ووسائل إعلام بريطانية.





وقالت الشرطة الاسكتلندية في بيان "أوقفت اليوم الأحد امرأة تبلغ 52 عامًا كمشتبه بها في اطار التحقيق الجاري حول تمويل الحزب الوطني الاسكتلندي وأمواله"، فيما أكّدت وسائل إعلام بريطانية أن المرأة المعنيّة هي ستورجن.





وأضافت الشرطة أن المرأة محتجزة وتخضع للتحقيق. وهي عملية التوقيف الثالثة في إطار هذا التحقيق الذي اثار صدمة داخل النظام السياسي في اسكتلندا.