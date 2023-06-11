توقيف رئيسة الوزراء الاسكتلندية السابقة نيكولا ستورجن في إطار تحقيق في السجلات المالية لحزبها

توقيف رئيسة الوزراء الاسكتلندية السابقة نيكولا ستورجن في إطار تحقيق في السجلات المالية لحزبها

أوقفت رئيسة الوزراء الاسكتلندية السابقة نيكولا ستورجن الأحد في إطار تحقيق في السجلات المالية لحزبها، وفق الشرطة ووسائل إعلام بريطانية.



وقالت الشرطة الاسكتلندية في بيان "أوقفت اليوم (الأحد) امرأة تبلغ 52 عامًا (...) كمشتبه بها في اطار التحقيق الجاري حول تمويل الحزب الوطني الاسكتلندي وأمواله"، فيما أكّدت وسائل إعلام بريطانية أن المرأة المعنيّة هي ستورجن. وأضافت الشرطة أن المرأة محتجزة وتخضع للتحقيق. وهي عملية التوقيف الثالثة في إطار هذا التحقيق الذي اثار صدمة داخل النظام السياسي في اسكتلندا.



وسبق أن أوقف بيتر موريل زوج ستورجن في سياق التحقيق نفسه في نيسان.



وتتناول التحقيقات خصوصا استخدام تبرعات بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني (750 ألف دولار) تم جمعها في السنوات الأخيرة لتنظيم استفتاء جديد على الاستقلال وهو مشروع مجمد حاليًا في مواجهة رفض لندن.



وفشل موريل أيضًا في التصريح عن قرض شخصي للحزب الوطني الاسكتلندي تفوق قيمته مئة ألف جنيه استرليني، ما قد ينتهك قوانين متعلقة بشفافية التمويل السياسي.



أُفرج عن موريل في وقت لاحق بدون توجيه اتهامات له على أن يستمر التحقيق.



وأوقف أيضًا أمين صندوق الحزب كولين بيتي في نيسان/أبريل ثم أُفرج عنه في وقت لاحق.



ظهرت ستورجن للمرة الأخيرة كرئيسة وزراء في البرلمان الاسكتلندي في آذار بعدما أعلنت عزمها على التقاعد قبل شهر من ذلك.