خامنئي: مبادئنا الاسلامية تمنعنا من صناعة أسلحة نووية وليس أعداء إيران

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم، أن إيران "لا تريد السير صوب السلاح النووي انطلاقا من مبادئها الإسلامية".



وقال خلال استقباله مجموعة من علماء وخبراء ومسؤولي الصناعة النووية في ايران: "إن الأعداء خلقوا لنا تحديا نوويا منذ عشرين عاما لأنهم يعلمون أن النهضة في الصناعة النووية هي مفتاح التقدم العلمي في البلاد".



وتابع: "إن ذريعة السعي للحصول على السلاح النووي كاذبة وهم يعرفون ذلك، اذ أننا ومن منطلق مبادئنا الاسلامية لا نريد أن نتجه نحو السلاح النووي، ولو لم يكن هذا الأمر لما استطاعوا إيقافه مثلما لم يتمكنوا من ايقاف تقدمنا النووي حتى الآن".



وأشار خامنئي إلى أن" إمكانات إيران النووية بلغت أكثر من مائة ضعف ما كانت عليه قبل 20 عاما، أي بداية التحدي النووي"، وفق ما نقلت "روسيا اليوم" عن وكالة "فارس" الايرانية.