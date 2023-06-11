بيان سعودي - اميركي بشأن عودة أعمال العنف في السودان

أصدرت السعودية والولايات المتحدة مساء اليوم بيانا أعربا فيه عن أسفهما الشديد جراء عودة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى أعمال العنف فور انتهاء فترة وقف إطلاق النار.

وأعلنتا أن القوات المسلحة السودانية (SAF)، وقوات الدعم السريع (RSF)، أظهرتا قيادة وسيطرة فعالة على قواتهما خلال فترة وقف إطلاق النار الذي جرى بتاريخ 10 يونيو 2023، مما أدى إلى تراجع حدة القتال وانحساره في جميع أنحاء السودان ومكّن من إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية وتحقيق بعض تدابير بناء الثقة.



وأعرب البلدان عن أسفهما الشديد جراء عودة الطرفين إلى أعمال العنف فور انتهاء فترة وقف إطلاق النار، حيث شددا على أن" الحل العسكري للصراع غير مقبول وأنهما يدينان بشدة تلك الأعمال ويدعوان إلى وقفها فوراً".



كما أكدا أنهما" في إطار مواصلة وقوفهما إلى جانب الشعب السوداني فإنهما على استعداد لاستئناف المباحثات بمجرد أن يظهر طرفي الصراع تقيدهما بما اتفقا عليه في إعلان جدة".



وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، ستعمل واشنطن والرياض على "التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لوقف القتال وتقليل تأثيره على المنطقة، وتكثيف التنسيق مع الجهات المدنية السودانية ذات العلاقة لضمان مشاركتهم في رسم مستقبل السودان".