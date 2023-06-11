عشرة قتلى في حادث حافلة في أستراليا

أعلنت الشرطة الأسترالية الإثنين مقتل عشرة أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث حافلة بمنطقة هانتر في شمال سيدني.





وأفادت في بيان أنه تم تطويق مسرح الحادث "ونقل سائق الحافلة الذي يبلغ 58 عاما إلى المستشفى تحت حراسة الشرطة لفحصه وإجراء تحاليل إلزامية".