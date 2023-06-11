وكالة الطاقة الذرية تطلب إتاحة التأكد من منسوب مياه سد كاخوفكا

في مواجهة معطيات متباينة، كررت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأحد طلبها بالوصول إلى الموقع الذي يتم فيه قياس منسوب المياه في خزان سد كاخوفكا المستخدمة لتبريد مفاعلات محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا.





وقالت الهيئة التابعة للأمم المتحدة في بيان إن خبراءها الموجودين بشكل دائم في المحطة "يحتاجون إلى الوصول إلى موقع قرب محطة زابوريجيا للطاقة النووية لتوضيح سبب التباين الكبير الملاحظ بين القياسات المختلفة".





وقال المدير العام للوكالة رافايل غروسي الذي من المنتظر أن يزور المحطة في الأيام المقبلة، "آمل أن يتمكنوا من الذهاب إلى هناك قريبا جدا من أجل إجراء تقييم مستقل للوضع".