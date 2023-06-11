انهيار طريق سريع رئيسي في فيلادلفيا

أكدت السلطات في مدينة فيلادلفيا الأميركية أنّ قسمًا من طريق "آي-95" السريع وهو من أهم الطرق وأكثرها استخداماً في شرق البلاد، انهار الأحد بعد اندلاع حريق من دون التسبّب بوقوع ضحايا على ما يبدو.





وأظهرت لقطات بثتها محطات تلفزيون محلية سحابة ضخمة من الدخان الأسود أثناء اندلاع الحريق، بالإضافة إلى سقوط جزء من الطريق يضم أربعة خطوط على طريق أقل استخداماً تحته.





وقالت المتحدثة باسم المدينة سارة بيترسون في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "تسبّب حريق كبير هذا الصباح تحت طريق آي-95 السريع بانهياره".





وقال المسؤول في خدمة الإطفاء في فيلادلفيا ديريك بومر خلال مؤتمر صحافي إنّ عناصر الإطفاء "وصلوا إلى مكان الحادث واكتشفوا (...) حريقًا كبيرًا مندلعاً مصدره سيارة. ولا نعرف نوع السيارة".

