كييف تعلن تحرير قرية ثانية في منطقة دونيتسك

أعلنت أوكرانيا الأحد استعادة السيطرة على قرية نيسكوشن في منطقة دونيتسك بشرق البلاد، في ثاني مكسب ميداني لهجومها.





وقال جهاز حرس الحدود في الدولة "باتت نيسكوشن في منطقة دونيتسك مجددا تحت العلم الأوكراني". وأعلنت كييف في وقت سابق أن قواتها استعادت السيطرة على قرية بلاغوداتني الواقعة في المنطقة نفسها.