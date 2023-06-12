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إلغاء جلسة إستماع في محاكمة المشتبه بقتل شينزو آبي بعد العثور على جسم مشبوه

أخبار دولية
2023-06-12 | 03:37
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إلغاء جلسة إستماع في محاكمة المشتبه بقتل شينزو آبي بعد العثور على جسم مشبوه
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إلغاء جلسة إستماع في محاكمة المشتبه بقتل شينزو آبي بعد العثور على جسم مشبوه

إلغاء جلسة إستماع في محاكمة المشتبه بقتل شينزو آبي بعد العثور على جسم مشبوه

ألغيت جلسة إستماع أولية في محاكمة المشتبه به في قتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الإثنين بعد العثور على جسم مشبوه في المحكمة، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.
     
ولم تتمكن المحكمة في نارا (غرب اليابان) من تأكيد التقارير التي أوردتها محطة "إن إتش كيه" التلفزيونية العامة ووسائل إعلام يابانية أخرى والتي تفيد بأن الموقع أخلي بعد وصول ما يبدو أنه "حقيبة غير محددة" إلى المحكمة. 
     
وكان مقررًا أن يمثل تيتسويا ياماغامي بعد ظهر الإثنين أمام محكمة نارا في هذه المرحلة الأولى من محاكمته بتهمة قتل رئيس الوزراء السابق في تموز الماضي بالرصاص في وسط الشارع أثناء إلقاء خطاب إنتخابي.
      
ووجّهت إلى ياماغامي (42 عامًا) تهمة "القتل وانتهاك القانون" المتعلق بالحد من التسلح وهو يواجه عقوبة الإعدام في حال إدانته. 
     
واعترف ياماغامي بقتل آبي وقال إنه استهدفه بسبب علاقات بين رئيس الوزراء السابق وكنيسة التوحيد.
      
ويعتقد أن ياماغامي إستاء من هذه الكنيسة بسبب تبرعات كبيرة قدمتها والدته للطائفة وأدت إلى إفلاس عائلته.

أخبار دولية

محاكمة

شينزو آبي

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