رئيس وزراء نيوزيلندا يعتزم زيارة الصين لتعزيز العلاقات التجارية

رئيس وزراء نيوزيلندا يعتزم زيارة الصين لتعزيز العلاقات التجارية

أعلن رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز الإثنين عن زيارة مقررة إلى الصين في وقت لاحق هذا الشهر تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية، رغم إزدياد المخاوف حيال تحركات بكين في المحيط الهادىء.



وقال هيبكنز: "يمكنني اليوم إعلان أنني سأترأس وفدًا تجاريًا مهمًا إلى الصين نهاية الشهر الجاري".



وستكون الزيارة، التي تشمل محطات في بكين وتيانجين وشنغهاي، الأولى التي يجريها زعيم نيوزيلندي إلى الصين منذ بدء وباء كوفيد.



ولم يتضح بعد إن كان سيلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ بينما لم يتم بعد الإعلان عن تاريخ محدد للزيارة.

