المقداد يطلع على جهوزية البناء والتحضيرات الجارية لإعادة إفتتاح السفارة السورية في الرياض

في إطار زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض قام وزير الخارجية السورية فيصل المقداد المقداد والوفد المرافق له بزيارة مقر السفارة السورية في الرياض للإطلاع على جهوزية البناء والتحضيرات الجارية لإعادة إفتتاح السفارة، وخاصةً لجهة إستئناف تقديم الخدمات القنصلية للجالية السورية في السعودية في أقرب وقت ممكن.