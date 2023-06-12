وفاة رئيس الحكومة الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني

توفي رئيس الحكومة الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني عن عمر 86 عامًا بسرطان الدم، حسبما قال الناطق بإسمه لوكالة فرانس برس الإثنين.ونقل قطب الإعلام الملياردير الإيطالي إلى أحد مستشفيات ميلانو الجمعة لإجراء ما قال مساعدوه إنها فحوصات طبية مخطط لها مسبقًا.وكان رئيسًا للوزراء ثلاث مرات بين عامي 1994 و2011 وعضوًا في مجلس الشيوخ ورئيسًا لحزبه اليميني "فورتسا إيطاليا".