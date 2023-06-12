مشروع "مخبز الأمل الخيري" يواصل دعم العائلات في ‏محافظة عكار ومدينة المنية

مشروع "مخبز الأمل الخيري" يواصل دعم العائلات في ‏محافظة عكار ومدينة المنية

يواصل مشروع مخبز الأمل الخيري للمرحلة الرابعة في ‏شمال لبنان بتوزيع 25،000 ربطة خبز يوميًا للعائلات القاطنة في ‏محافظة عكار ومدينة المنية، بدعم من مركز الملك سلمان ‏للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء.