اليونسكو تعلن أن الولايات المتحدة تخطط للعودة إليها الشهر المقبل

أعلنت "منظمة الأمم المتّحدة للتربية والعلم والثقافة" (يونسكو) أن الولايات المتحدة تنوي الانضمام مجددا إليها اعتبارا من تموز، لتطوي صفحة نزاع استمر عقدا مع الهيئة التي انسحبت منها واشنطن في 2018.وقالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي "إنها خطوة قوية تعكس الثقة في اليونسكو والتعددية"، بينما أبلغت ممثلي الدول الأعضاء في الهيئة في باريس عن قرار واشنطن العودة.