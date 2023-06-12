في يومه الثاني.. منتدى الحوار الصيني العربي يواصل أعماله

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في يومه الثاني.. يواصل منتدى الحوار الصيني العربي أعماله بعد ان شهد يومه الاول توقيع اتفاقيات تجارية باكثر من عشرة مليارات دولار.



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