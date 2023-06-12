الصين لن تعارض عودة الولايات المتحدة إلى اليونسكو

أعلن سفير الصين لدى الأمم المتحدة أن بلاده لن تعارض عودة الولايات المتحدة إلى اليونسكو على الرغم من العلاقات الصعبة بين بكين وواشنطن.



وقال يانغ جين: "إن اليونسكو بحاجة إلى تكاتف جميع الدول الأعضاء للوفاء بمهامها".



وشدد على أن "الصين مستعدة للعمل مع جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك الولايات المتحدة".



وأشار الى أن واشنطن انسحبت مرتين من اليونسكو، الأمر الذي كان له "تأثير سلبي" على هذه المنظمة.