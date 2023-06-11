بوتين يشيد ببرلوسكوني ويصفه بأنه "إنسان عزيز" و"صديق حقيقي"

الكرملين: بوتين يشيد ببرلوسكوني ويصفه بأنه "إنسان عزيز" و"صديق حقيقي"



أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين برئيس الوزراء الايطالي السابق سيلفيو برلوسكوني الذي توفي عن 86 عامًا، واصفًا إياه بأنه "إنسان عزيز" و"صديق حقيقي" ومعتبرًا وفاته "خسارة لا تُعوّض".



وقال بوتين في برقية تعزية موجهة للرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وفق بيان صادر عن الكرملين، "بالنسبة لي، كان سيلفيو إنسانًا عزيزًا وصديقًا حقيقيًا". وأكّد أنه لطالما كان معجبًا بـ"حكمته"، مشيدًا بـ"طاقته المذهلة" و"تفاؤله" و"روح الدعابة" لديه.