ارتفاع حصيلة القتلى في إطلاق النار في فيتنام إلى تسعة

ارتفعت حصيلة القتلى في إطلاق نار على مقرين للشرطة في المرتفعات الوسطى في فيتنام لتصل إلى تسعة قتلى، بينهم أربعة من رجال الشرطة، بحسب ما اعلنت السلطات الإثنين.



وقال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الأمن العام إنه تم اعتقال 26 شخصا لارتباطهم بإطلاق النار الذي وقع في ساعات مبكرة من صباح الأحد في منطقة كو كوين بمقاطعة داك لاك.



وبحسب الموقع: "في وقت مبكر من صباح 11 حزيران 2023، قامت مجموعة من الأشخاص على متن دراجات نارية باستخدام مسدسات وغيرها من الأسلحة الخطيرة لمهاجمة وتخريب مقار ... ومكاتب الشرطة في بلدتي إيا تيو وأيا كتور".



وقتل أربعة من رجال الشرطة واثنان من المسؤولين المحليين بالإضافة إلى ثلاثة مدنيين.



وتبحث الشرطة عن مزيد من المشتبهين.



وتعد المرتفعات الوسطى في فيتنام موطنا لعدد من الأقليات العرقية وهي منطقة حساسة للحكومة.



وكانت وسائل اعلامية حكومية سحبت التقارير عن الحادث في وقت سابق الأحد قبل أن تعيد نشرها بعد ساعات.



ويعد إطلاق النار أمرا غير معتاد في فيتنام، حيث امتلاك الأسلحة الفردية غير قانوني والسوق السوداء للأسلحة محدودة.