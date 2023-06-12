الأسد استقبل معاون وزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخاصة... وهذا ما جرى بحثه

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد علي أصغر خاجي معاون وزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخاصة والوفد المرافق له، وبحث معه مواضيع ثنائية تهم البلدين، إضافة للتعاون والتشاور إقليمياً ودولياً والرؤية المشتركة في ظل التطورات والمتغيرات الأخيرة.



وأكد الرئيس الأسد أهمية التنسيق في المرحلة المقبل وخصوصاً فيما يتعلق باجتماعات "الرباعية" ومسار أستانا، مشدداً على وضع استراتيجية مشتركة تحدد الأسس وتوضّح بدقة العناوين والأهداف التي تبنى عليها المفاوضات المقبلة سواء كانت بخصوص الانسحاب التركي من الأراضي السورية أو مكافحة الإرهاب أو غيرها من القضايا وتضع إطاراً زمنياً وآليات تنفيذ لهذه العناوين، وذلك بالتعاون مع الجانبين الروسي والإيراني.



من جانبه، أكد خاجي صوابية الرؤية السورية بخصوص مختلف الملفات التي يتم التفاوض بشأنها. وأعرب عن ارتياح بلاده للتطورات التي تشهدها العلاقات الخارجية السورية على الصعيد العربي خصوصا، معتبراً أن هذه المرحلة الجديدة ما كانت لتحصل لولا صمود سوريا وتضحيات شعبها في مواجهة الإرهاب.