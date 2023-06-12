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السوداني يبدأ زيارة رسمية إلى مصر

أخبار دولية
2023-06-12 | 08:32
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السوداني يبدأ زيارة رسمية إلى مصر
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السوداني يبدأ زيارة رسمية إلى مصر

بدأ رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم، زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية، على رأس وفد حكومي رفيع، سيَعقد خلالها سلسلة من اللقاءات والمباحثات مع الجانب المصري.

وجرت لسيادته، في العاصمة المصرية القاهرة، مراسم استقبال رسمية، من قبل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مطار القاهرة الدولي.

وشهدت مراسم الاستقبال عزف النشيدين الوطنيين العراقي والمصري، واستعراض حرس الشرف.

وسيلتقي رئيس مجلس الوزراء العراقي خلال الزيارة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وسيعقد عددًا من اللقاءات والاجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة المصرية.

كما سيلتقي السوداني الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وشيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، بالإضافة إلى عقد لقاء موسّع مع الجالية العراقية، المقيمين في مصر.

وفي إطار الزيارة الرسمية، سيُعقد يوم غد الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين العراق ومصر، الذي سيتضمن توقيع عدد من مذكرات التفاهم في المجالات المالية والتجارية، وفي مجالات السياحة والتطوير الإداري والتدريب الدبلوماسي، والاتفاق على تبادل الخبرات في مختلف المجالات والحقول.
 
 
 

أخبار دولية

محمد شياع السوداني

العراق

مصر

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