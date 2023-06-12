موسكو تقول إنها صدت هجمات في مناطق تؤكد أوكرانيا تحقيق مكاسب فيها

أكّد الجيش الروسي اليوم، أنه صد هجمات أوكرانية في الجنوب حيث أعلنت كييف سيطرتها على العديد من المناطق.



وفي الوقت نفسه، كانت وزارة الدفاع الروسية حريصة على عدم نفي أو تأكيد انسحابها من بلاغوداتني وماكاريفكا ونسكوتشني وستوروييفي، وهي القرى التي قال الجيش الأوكراني الأحد والاثنين إنه سيطر عليها. وتقع كلها في جنوب فيليكا نوفوسيلكا وفريميفكا.



وقالت الوزارة الروسية في بيان: "في منطقة فريميفكا، صدت وحدات الدفاع بمساعدة المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب ثلاث هجمات للعدو من فيليكا نوفوسيلكا ... وليفادني".



وتقع بلدة ليفادني في غرب منطقة فريميفكا، حيث أعلنت وحدة أوكرانية الاثنين تحرير قرية نوفوداريفكا في 4 حزيران.



وكما عادته، يؤكّد الجيش الروسي إلحاقه خسائر فادحة بالأوكرانيين، لكنه لا يقول شيئا عن الخسائر التي يتكبّدها.



ومسلحة بأسلحة غربية وبعد أشهر من الاستعداد، بدأت أوكرانيا هجوما مطلع حزيران لاستعادة 17 % من الأراضي التي تحتلها روسيا.



من جهته، قال فلاديمير بوتين الجمعة إن قواته تصد هجمات العدو، لكن كييف أعلنت الأحد تحقيقها مكاسب أولى، حتى لو بدت هامشية بعد حوالى أسبوع من القتال.



وتقع المنطقة التي كسب فيها الجيش الأوكراني بعض الأراضي على حدود الجبهتين الشرقية والجنوبية على مسافة 10 كيلومترات شمال الخطوط الروسية الرئيسية المحصنة والمصنوعة خصوصا من خنادق وفخاخ مضادة للدبابات.