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السويد ستسلم تركيا أحد مؤيدي حزب العمال الكردستاني

أخبار دولية
2023-06-12 | 10:08
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السويد ستسلم تركيا أحد مؤيدي حزب العمال الكردستاني
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السويد ستسلم تركيا أحد مؤيدي حزب العمال الكردستاني

وافقت السويد على تسليم تركيا رجلا ادين بتهريب المخدرات ودعم أيضا حزب العمال الكردستاني، في سابقة هي الأولى منذ عرقلة أنقرة طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الاطلسي.
     
وقال المسؤول في وزارة العدل أشرف أحمد لوكالة فرانس برس إن الحكومة قررت "الموافقة على تسليم السويد مواطنًا تركيًا عمره 35 عاما"، مشيرا أن تركيا تريده أن يقضي حكما بالسجن لتهريب المخدرات. لكنه هو نفسه يقول إنه ملاحق في تركيا لأنه من مؤيدي حزب العمال الكردستاني.

أخبار دولية

السويد

تركيا

حزب العمال الكردستاني

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