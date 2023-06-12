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وزير الاستثمار السعودي: فخورٌ لأن هذه الدورة من مؤتمر الأعمال العربي الصيني هي الأكبر

أخبار دولية
2023-06-12 | 09:49
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وزير الاستثمار السعودي: فخورٌ لأن هذه الدورة من مؤتمر الأعمال العربي الصيني هي الأكبر
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وزير الاستثمار السعودي: فخورٌ لأن هذه الدورة من مؤتمر الأعمال العربي الصيني هي الأكبر

وزير الاستثمار السعودي: فخورٌ لأن هذه الدورة من مؤتمر الأعمال العربي الصيني هي الأكبر

أكّد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أنّ اليومين الماضيين أتاحا فرصاً هائلة للدول العربية والصين للالتقاء بين شركاء الأعمال الحاليين، وكذلك بناء شراكاتٍ جديدة في مجموعة واسعة من القطاعات الرئيسة، ذات الأهمية لبلداننا وللعالم. 
 
واعتبر أنّ العروض والكلمات والحوارات التي قُدمت في المؤتمر، وكذلك تفاعلكم ومداخلاتكم، أكّدوا أن هناك تكاملاً واضحاً، لا يقتصر على الاقتصادات العربية فحسب، وإنما بين هذه الاقتصادات والاقتصاد الصيني كذلك.  وهذا التكامل لا يقف عند حدود العناصر الاقتصادية المعروفة من رأس مالٍ بشري، ومارد طاقة، وموقع استراتيجي، أو حتى وجود رؤى وخطط تنموية واضحة ومتقنة، وإنما يتجاوز ذلك ليشمل الجوانب الثقافية والاجتماعية التي تُعزز رسوخ وقوة واستدامة هذا التكامل وفرص نجاحه، بشكلٍ متبادل، في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع. 
وقال: "إنني فخورٌ جداً لأن هذه الدورة من مؤتمر الأعمال العربي الصيني هي الأكبر بين دورات المؤتمر حتى الآن، بحضور أكثر من 4500 مشارك وأكثر من 150 متحدّثٍ، من 26 دولة، وببرنامجٍ حافلٍ بالعروض والحوارات والمناقشات الحماسية والغنية بالتفاعل الإيجابي والمثمر، والعديد من الزيارات الميدانية المتنوعة. كما شهدت هذه الدورة توقيع اتفاقياتٍ ومذكرات تفاهم بلغت قيمتها أكثر من 10 مليارات دولار، وشملت حوالي 30 صفقة في عددٍ من القطاعات الاستراتيجية".
 
وأضاف: "شهد فعاليات المؤتمر، على اختلافها، حضوراً واهتماماً كبيرين من وسائل الإعلام، العربية والصينية والعالمية، فقد حضره مائتان وخمسةٌ وثلاثون إعلامياً، وتابعت معظم وكالات الأنباء، وغطت اثنتا عشرة قناةً تلفزيونية إخبارية، عربية وصينية وعالمية، جلساته وورش عمله المتعددة، ونُشرت، عن المؤتمر، أكثر من ألفي مادةٍ إعلاميةٍ، مقروءة ومصورة ومسموعة، في مختلف الوسائل الإعلامية".
 
 واعتبر أنه على الرغم من أهمية كل هذه الأرقام، إلا أن فخره بنجاح المؤتمر لا يقتصر عليها فحسب، وإنما يمتد إلى ما لمس من حماسٍ وطاقةٍ إيجابية وتفاعل صادق في الجلسات العامة، وورش العمل، بل حتى في اللقاءات الشخصية في أروقة المؤتمر، حيث كانت هناك كلمتان تترددان على مسمعي مراراً وتكراراً من جميع من التقيتهم، وهما: الفرصة والثقة.
 
وجاء في كلمته: "كما أنني فخور ومسرور بالجوانب الجوهرية التي توصل الجانبان؛ العربي والصيني، إلى التوافق عليها في ختام المؤتمر، والتي عكسها "إعلان الرياض"؛ البيان الختامي للمؤتمر، والتي شملت موضوعاتٍ في غاية الأهمية منها:
تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية وغيرها ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي بين الدول العربية والصين، والارتقاء بها لخدمة المصالح المشتركة والإسهام في تحقيق تطلعات الجانبين.
والعمل على استكشاف المزيد من الفرص الجديدة لتعزيز التعاون والاستثمار، في جميع المجالات الاقتصادية، بما في ذلك المشروعات النوعية ذات الأولوية للجانبين.
واستمرار المشاركة الفاعلة في التعاون العربي الصيني في المجالات النوعية كالطاقة، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الرقمي، وريادة الأعمال، والاستثمار، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتشجيع الشركات والمؤسسات المتخصصة، من الجانبين، على تعزيز التواصل والتعاون بمجالات الجيل الخامس للاتصالات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وشبكة الإنترنت الصناعية والتجارة الإلكترونية والمدن الذكية وغيرها.
 
وتشجيع الشركات والمؤسسات البحثية والتطويرية، من الجانبين، للتواصل، بشكل دوري، للإسهام في التحول والتنوع الاقتصادي. 
وتعزيز تبادل المعلومات حول مشروعات الاستثمار واُطرها القانونية والسياسات الاستثمارية المتعلقة بتلك المشروعات، والعمل على ترويجها وتقديم الدعم اللازم لها، والاستفادة من التجربة الصينية الرائدة في مجال البحث العلمي والابتكار.
 
والتأكيد على أهمية الموارد البشرية في العالم العربي لإطلاق طاقات التعاون بين الدول العربية والصين، وتبادل الخبرات في مجال التدريب التقني والإداري وبناء القدرات.
وتثمين تجاوب الجهات الصناعية والتجارية العربية والصينية لما دعت إليه الحكومات، ودورها في تعميق التضامن والتعاون، وتعزيز تبادل المعلومات، وتسريع وتيرة استئناف العمل والإنتاج، والعمل على استقرار الأسواق المالية وسلاسل الإمداد.
 
والعمل على معالجة الآثار السلبية لجائحة كورونا، والركود الاقتصادي العالمي، وتداعيات الأزمة الأوكرانية كأولوية للمجتمع الدولي والانتعاش الاقتصادي.
والعمل على دعم منظومة التجارة متعددة الأطراف، وتعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وفقاً للمنظومة التجارية المتعددة الأطراف بمنظمة التجارة العالمية.
والتأكيد على أهمية تخفيض انبعاثات الكربون التي التزمت بها كلٌ من الدول العربية والصين حتى عام 2060م.
 
لقد أكد لي قياديون عدة، من القطاعات الحكومية والخاصة، حجم الفرص المذهلة لقطاعات الأعمال وللاستثمار، لكلا الجانبين، التي تعرفوا إليها وناقشوها في هذا الحدث، وكذلك إحساسهم العميق بالثقة التي اتسمت بها العلاقات العربية الصينية حتى الآن، والعزم، في إطار هذه الثقة، على بناء مستقبل مزدهر، على المدى الطويل، لأعمالهم، وبلدانهم، ومجتمعاتهم".
 

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