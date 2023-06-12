شي جينبينغ يعد هندوراس بـ"دعم قوي" إثر قطع علاقاتها مع تايوان

وعد الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيرته الهندوراسية شيومارا كاسترو الاثنين بأنه سيدعم "بقوة" تنمية بلادها بعدما قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان لصالح بكين.



وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها لم تنجح في ضمه منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية في العام 1949.



ومنذ أكثر من 70 عامًا تتنافس الحكومتان المتخاصمتان في بكين وتايبيه بشأن انتزاع الاعتراف الدبلوماسي للدول الأخرى.



وأقامت هندوراس وهي دولة صغيرة في أميركا الوسطى منذ فترة طويلة علاقات دبلوماسية مع السلطات التايوانية، لكنها أعلنت في آذار إقامة علاقات مع الحكومة الشيوعية في الصين إثر قطع علاقاتها مع تايوان، وفاءً بوعد أطلقته كاسترو خلال حملتها الانتخابية.



ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) عن شي جينبينغ قوله لكاسترو الاثنين في أول زيارة دولة لها إلى الصين إن هذا الانعطاف الدبلوماسي "قرار تاريخي ويظهر إرادتكم السياسية القوية".



وهذا أول تصريح للرئيس الصيني منذ الافتتاح الرسمي لسفارة هندوراس في بكين الأحد.



وقال شي إن "الصين ستعمل بثبات على تطوير العلاقات الودية مع هندوراس وستدعم بقوة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هندوراس".



وأشار الى أن بلاده "مستعدة لأن تكون صديقة جيدة وشريكة جيدة لهندوراس في الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة".



ومن المقرر أن توقع شيومارا كاسترو سلسلة من الاتفاقات خلال الزيارة التي تنتهي الأربعاء.



وانتزعت بكين من تايبيه العديد من حلفائها في السنوات الأخيرة. وحالياً، تعترف 13 دولة فقط بتايوان بينها الباراغواي وهايتي والفاتيكان.



ودشّنت الصين سفارة في العاصمة الهندوراسية تيغوسيغالبا الأسبوع الماضي.

