الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
23
o
الجنوب
23
o
البقاع
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
23
o
الجنوب
23
o
البقاع
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اجلاء جماعي لسكان منطقة مهددة بإعصار في باكستان
أخبار دولية
2023-06-12 | 11:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
اجلاء جماعي لسكان منطقة مهددة بإعصار في باكستان
بدأت السلطات الباكستانية الإثنين بإجلاء أكثر من 80 ألف شخص من منطقة مهددة بإعصار هذا الأسبوع والذي قد ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومترًا في الساعة، وفقًا للتوقعات.
ومن المنتظر أن يضرب الإعصار "بيبارجوي" الذي وصل الآن إلى بحر العرب، سواحل الهند وباكستان في الأيام المقبلة.
قد تشهد سواحل إقليم السند بجنوب باكستان ارتفاعًا في مستوى مياه البحر يصل إلى 3,5 متر ويُحتمل أن تغمر الأراضي المنخفضة، وهطول نحو 30 سنتم من الأمطار.
وأعلن رئيس حكومة إقليم السند، سيد مراد علي شاه، أنه تم استدعاء الجيش للمساعدة في إجلاء "أكثر من 80 ألف شخص" معرضين للخطر.
وقال للصحافيين: "لن نطلب من الناس المغادرة بل نجبرهم على ذلك". وبُث أمر الإجلاء على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر المساجد والمحطات الإذاعية.
وتم بالفعل إجلاء حوالي ألفي شخص من ضواحي شاه بندر، وهي بلدة يسكنها صيادون وسط أشجار المانغروف في دلتا نهر الإندوس، وفقًا لمتحدث باسم شاه.
وحذرت خدمة الأرصاد الجوية الباكستانية من أن المنازل التقليدية ذات الجدران الطينية والأسقف المصنوعة من القش قد لا تتحمل الرياح القوية.
لكن في قرية حاج إبراهيم، القريبة من شاه بندر، لم يكن من السهل إقناع الناس بالمغادرة.
وقال أبو بكر، وهو صياد يبلغ 20 عامًا، إن "قواربنا وماشيتنا وجمالنا هي كل ما نملك".
لكنه أقر "إذا كان الخطر وشيكا، فسيتعين علينا المغادرة لإنقاذ حياتنا".
كما من المتوقع أن تتعرض كراتشي التي يقطنها حوالى 20 مليون شخص، لعواصف ترابية ورعدية، علاوة على رياح بسرعة 80 كلم بالساعة.
ومن المنتظر أن تضرب العاصفة ولاية غوجارات في غرب الهند الخميس مصحوبة برياح قد تصل إلى 150 كلم بالساعة، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية في الهند.
وأودت أمطار غزيرة تبعتها رياح عاتية السبت بـ27 شخصا على الأقل بينهم ثمانية أطفال في شمال غرب باكستان، ومعظم القتلى دفنوا أحياء بعد انهيار منازلهم.
أخبار دولية
اجلاء
إعصار
باكستان
التالي
حلف شمال الأطلسي يبدأ أكبر مناورة جوية في تاريخه
كييف تعلن تحرير قرية ثانية في منطقة دونيتسك
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-06-11
مقتل 27 شخصا على الأقل في باكستان بسبب الامطار الغزيرة والرياح
أخبار دولية
2023-06-11
مقتل 27 شخصا على الأقل في باكستان بسبب الامطار الغزيرة والرياح
0
أخبار دولية
2023-06-08
باكستان تفشل في تحقيق أي من أهداف النمو الاقتصادي
أخبار دولية
2023-06-08
باكستان تفشل في تحقيق أي من أهداف النمو الاقتصادي
0
أخبار لبنان
2023-06-07
اجتماع إقتصادي لبناني - باكستاني يبحث تفعيل الاستثمار وزيادة التجارة البينية
أخبار لبنان
2023-06-07
اجتماع إقتصادي لبناني - باكستاني يبحث تفعيل الاستثمار وزيادة التجارة البينية
0
أخبار دولية
2023-05-28
البابا يدعو الى تسهيل تقديم المساعدة لضحايا الإعصار موكا في بورما
أخبار دولية
2023-05-28
البابا يدعو الى تسهيل تقديم المساعدة لضحايا الإعصار موكا في بورما
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بين الصين والعرب التعاون نحو آفاق أوسع
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بين الصين والعرب التعاون نحو آفاق أوسع
0
أخبار دولية
12:32
إردوغان يدعو مجدّداً إلى "حلّ الدولتين" خلال زيارته شمال قبرص
أخبار دولية
12:32
إردوغان يدعو مجدّداً إلى "حلّ الدولتين" خلال زيارته شمال قبرص
0
أخبار دولية
11:48
السجن ثماني سنوات لمزارع تسبب بأعنف حريق غابات في قبرص
أخبار دولية
11:48
السجن ثماني سنوات لمزارع تسبب بأعنف حريق غابات في قبرص
0
أخبار دولية
11:45
46 قتيلا في هجوم استهدف مركزاً لإيواء نازحين في الكونغو الديموقراطية
أخبار دولية
11:45
46 قتيلا في هجوم استهدف مركزاً لإيواء نازحين في الكونغو الديموقراطية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بالأمس كفرشوبا واليوم العديسة.. ما الذي يحصل عند الحدود الجنوبية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بالأمس كفرشوبا واليوم العديسة.. ما الذي يحصل عند الحدود الجنوبية؟
0
فنّ
05:10
حذف حسابات نضال الأحمدية.. حديثها عن "الشوكولا مو" والسوريين لم يمرّ مرور الكرام
فنّ
05:10
حذف حسابات نضال الأحمدية.. حديثها عن "الشوكولا مو" والسوريين لم يمرّ مرور الكرام
0
أخبار لبنان
09:49
صقال ينقل عن اللواء بيسري سبب منع الإعلامية الكويتية السعيد من دخول لبنان
أخبار لبنان
09:49
صقال ينقل عن اللواء بيسري سبب منع الإعلامية الكويتية السعيد من دخول لبنان
0
أخبار لبنان
2023-06-07
كركي: الضمان يعاود العمل كالمعتاد اعتبارا من يوم غد الخميس
أخبار لبنان
2023-06-07
كركي: الضمان يعاود العمل كالمعتاد اعتبارا من يوم غد الخميس
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
رفع فاتورة المبلغ الذي يسترجعه المريض على الدواء من الضمان... كيف؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
رفع فاتورة المبلغ الذي يسترجعه المريض على الدواء من الضمان... كيف؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بالأمس كفرشوبا واليوم العديسة.. ما الذي يحصل عند الحدود الجنوبية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بالأمس كفرشوبا واليوم العديسة.. ما الذي يحصل عند الحدود الجنوبية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بين الصين والعرب التعاون نحو آفاق أوسع
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بين الصين والعرب التعاون نحو آفاق أوسع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
فرنجية عين وازعور عين ثانية والتكتل السني يقيسها بميزان الذهب
تقارير نشرة الاخبار
13:15
فرنجية عين وازعور عين ثانية والتكتل السني يقيسها بميزان الذهب
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 12-06-2023
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 12-06-2023
0
أخبار دولية
09:31
بن فرحان التقى المقداد على هامش الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية
أخبار دولية
09:31
بن فرحان التقى المقداد على هامش الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية
0
أخبار دولية
08:09
في يومه الثاني.. منتدى الحوار الصيني العربي يواصل أعماله
أخبار دولية
08:09
في يومه الثاني.. منتدى الحوار الصيني العربي يواصل أعماله
0
أخبار لبنان
08:05
مفتي بعلبك - الهرمل عرض موضوع النزوح السوري
أخبار لبنان
08:05
مفتي بعلبك - الهرمل عرض موضوع النزوح السوري
0
أخبار لبنان
07:59
كركي عرض للجنة الصحة النيابية القرار الاخير بزيادة التعرفة على 577 دواء
أخبار لبنان
07:59
كركي عرض للجنة الصحة النيابية القرار الاخير بزيادة التعرفة على 577 دواء
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
14:53
بارود يعلّق على كلام فرنجيه: لم أكن أعتقد أن التهكّم من شيم أصحاب الفروسية المفترضين وهو قطعا ليس من شيم الرؤساء
أخبار لبنان
14:53
بارود يعلّق على كلام فرنجيه: لم أكن أعتقد أن التهكّم من شيم أصحاب الفروسية المفترضين وهو قطعا ليس من شيم الرؤساء
2
خبر عاجل
01:56
جهاد ازعور: لست تحدياً لأحد.. ترشيحي هو دعوة إلى الوحدة وكسر الاصطفافات
خبر عاجل
01:56
جهاد ازعور: لست تحدياً لأحد.. ترشيحي هو دعوة إلى الوحدة وكسر الاصطفافات
3
فنّ
05:10
حذف حسابات نضال الأحمدية.. حديثها عن "الشوكولا مو" والسوريين لم يمرّ مرور الكرام
فنّ
05:10
حذف حسابات نضال الأحمدية.. حديثها عن "الشوكولا مو" والسوريين لم يمرّ مرور الكرام
4
صحف اليوم
00:15
معلومات لـ"نداء الوطن": تيمور جنبلاط سيزور بري للتشاور وباسيل نجح بإقناع معظم نواب "التيار" بالتصويت لأزعور
صحف اليوم
00:15
معلومات لـ"نداء الوطن": تيمور جنبلاط سيزور بري للتشاور وباسيل نجح بإقناع معظم نواب "التيار" بالتصويت لأزعور
5
أخبار لبنان
08:31
نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان: الاضراب التحذيري والتوقف عن العمل لمدة ثلاثة ايام
أخبار لبنان
08:31
نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان: الاضراب التحذيري والتوقف عن العمل لمدة ثلاثة ايام
6
أخبار دولية
09:31
بن فرحان التقى المقداد على هامش الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية
أخبار دولية
09:31
بن فرحان التقى المقداد على هامش الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية
7
فنّ
05:16
بملابس البحر وأجواء صيفيّة منعشة... سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد ابنتها (صور)
فنّ
05:16
بملابس البحر وأجواء صيفيّة منعشة... سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد ابنتها (صور)
8
اسرار
23:35
أسرار الصحف 12-06-2023
اسرار
23:35
أسرار الصحف 12-06-2023
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More