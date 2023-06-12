اجلاء جماعي لسكان منطقة مهددة بإعصار في باكستان

بدأت السلطات الباكستانية الإثنين بإجلاء أكثر من 80 ألف شخص من منطقة مهددة بإعصار هذا الأسبوع والذي قد ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومترًا في الساعة، وفقًا للتوقعات.



ومن المنتظر أن يضرب الإعصار "بيبارجوي" الذي وصل الآن إلى بحر العرب، سواحل الهند وباكستان في الأيام المقبلة.



قد تشهد سواحل إقليم السند بجنوب باكستان ارتفاعًا في مستوى مياه البحر يصل إلى 3,5 متر ويُحتمل أن تغمر الأراضي المنخفضة، وهطول نحو 30 سنتم من الأمطار.



وأعلن رئيس حكومة إقليم السند، سيد مراد علي شاه، أنه تم استدعاء الجيش للمساعدة في إجلاء "أكثر من 80 ألف شخص" معرضين للخطر.



وقال للصحافيين: "لن نطلب من الناس المغادرة بل نجبرهم على ذلك". وبُث أمر الإجلاء على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر المساجد والمحطات الإذاعية.



وتم بالفعل إجلاء حوالي ألفي شخص من ضواحي شاه بندر، وهي بلدة يسكنها صيادون وسط أشجار المانغروف في دلتا نهر الإندوس، وفقًا لمتحدث باسم شاه.



وحذرت خدمة الأرصاد الجوية الباكستانية من أن المنازل التقليدية ذات الجدران الطينية والأسقف المصنوعة من القش قد لا تتحمل الرياح القوية.



لكن في قرية حاج إبراهيم، القريبة من شاه بندر، لم يكن من السهل إقناع الناس بالمغادرة.



وقال أبو بكر، وهو صياد يبلغ 20 عامًا، إن "قواربنا وماشيتنا وجمالنا هي كل ما نملك".



لكنه أقر "إذا كان الخطر وشيكا، فسيتعين علينا المغادرة لإنقاذ حياتنا".



كما من المتوقع أن تتعرض كراتشي التي يقطنها حوالى 20 مليون شخص، لعواصف ترابية ورعدية، علاوة على رياح بسرعة 80 كلم بالساعة.



ومن المنتظر أن تضرب العاصفة ولاية غوجارات في غرب الهند الخميس مصحوبة برياح قد تصل إلى 150 كلم بالساعة، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية في الهند.



وأودت أمطار غزيرة تبعتها رياح عاتية السبت بـ27 شخصا على الأقل بينهم ثمانية أطفال في شمال غرب باكستان، ومعظم القتلى دفنوا أحياء بعد انهيار منازلهم.