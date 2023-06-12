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46 قتيلا في هجوم استهدف مركزاً لإيواء نازحين في الكونغو الديموقراطية
أخبار دولية
2023-06-12 | 11:45
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46 قتيلا في هجوم استهدف مركزاً لإيواء نازحين في الكونغو الديموقراطية
قتلى في هجوم استهدف مركزاً لإيواء نازحين في الكونغو الديموقراطية
هاجم مسلحون يشتبه في أنهم عناصر ميليشيا مركزاً لإيواء نازحين ليل الأحد الاثنين في إيتوري، شمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 46 شخصًا، وفقًا لمصادر محلية.
اورد برنامج "مرصد الأمن في كيفو"، مجموعة باحثين موجودين في مناطق النزاع في جمهورية الكونغو الديموقراطية، مقتل "46" شخصاً على الأقل في مخيم لالا للنازحين في إقليم دجوغو.
كما تحدث أحد قادة المجتمع المدني عن نفس العدد (46 قتيلاً)، موضحاً أن من بينهم 23 طفلاً.
واتهم الزعيم المحلي ريتشارد ديدا لينغا في اقليم دجوغو، في تصريح لوكالة فرانس برس ميليشيا كوديكو (التعاونية من أجل تنمية الكونغو) بتنفيذ هذا الهجوم الذي وقع حوالي الساعة 2 صباحًا في مخيم لالا لايواء النازحين.
اوضح ديزيريه مالو درا، القائد المحلي في المنطقة "بدأوا بإطلاق النار والعديد من الاشخاص ماتوا حرقاً في منازلهم، وقُتل آخرون بالسواطير".
يبعد مخيم لالا 5 كيلومترات من بلدة بولي، حيث توجد قاعدة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
تؤكّد ميليشيا كوديكو أنها تدافع عن مصالح قبيلة لندو في مواجهة قبيلة هيما والجيش.
وأسفر هجوم شنته هذه الميليشيا على موقع للجيش عن مقتل سبعة مدنيين السبت (خمسة أطفال وامرأتان) في إقليم ماهاغي المجاور في إيتوري.
وبعد عقد من الهدوء، تجدّد في 2017 النزاع الدامي في المقاطعة الغنية بالذهب بين قبيلتي هيما وليندو، مما تسبب في نزوح أكثر من مليون ونصف مليون شخص ومقتل نحو خمسة آلاف مدني.
تسبب النزاع السابق بين الميليشيات في مقتل الآلاف بين عامي 1999 و 2003، حتى تدخل القوة الأوروبية بقيادة فرنسا.
أخبار دولية
قتيل
هجوم
الكونغو الديموقراطية
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