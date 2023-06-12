بلينكن يعرب عن أمله في "نجاح" الهجوم المضاد لأوكرانيا

عبّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن أمله في نجاح الهجوم المضاد لأوكرانيا، معتبرا أن ذلك قد يرغم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التفاوض لإنهاء غزوه لهذا البلد.



واعتبر بلينكن للصحافيين أن نجاحا للهجوم المضاد من شأنه أن يحقق أمرين، تعزيز موقع أوكرانيا على أي طاولة مفاوضات مستجدة، وقد يؤدي أيضا إلى جعل بوتين يركز بنهاية الأمر على التفاوض لإنهاء الحرب التي بدأها.