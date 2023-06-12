كييف تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا تدمير سد كاخوفكا إلى عشرة قتلى و41 مفقودا

كييف: ارتفاع حصيلة ضحايا تدمير سد كاخوفكا إلى عشرة قتلى و41 مفقودا



أعلنت أوكرانيا الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن تدمير سد كاخوفكا في جنوب خيرسون الذي حمّلت كييف روسيا مسؤولية ضربه إلى عشرة قتلى، مضيفة أن 41 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين.



وقال وزير الداخلية الأوكراني إيفغور كليمنكو على تلغرام "حاليا، نعلم عن مقتل نحو عشرة أشخاص في خيرسون والمنطقة"، مشيرا إلى "أننا نبلِغ أيضا عن فقدان 41 شخصا".