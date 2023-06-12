ماكرون: الهجوم الأوكراني المضاد جار وسيستمر لأسابيع بل لأشهر

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الهجوم الأوكراني المضاد على القوات الروسية سيستمر لأسابيع بل حتى لأشهر.



وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحافي، إلى جانب المستشار أولاف شولتس والرئيس البولندي أندريه دودا في قصر الإليزيه، أن الهجوم المضاد الأوكراني بدأ قبل عدة أيام.



واضاف أنهم "سينتشرون لعدة أسابيع بل حتى لأشهر ... نريده أن ينجح قدر الإمكان كي نتمكن من بدء مرحلة تفاوض بشروط جيدة".

