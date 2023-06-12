أوكرانيا تعلن استعادة السيطرة على سبع قرى من القوات الروسية في هجومها المضاد

أعلنت كييف أنها استعادت السيطرة على سبع قرى في شرق وجنوب أوكرانيا من القوات الروسية في الهجوم المضاد الذي تشنه منذ نهاية الأسبوع الماضي.



وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار على تلغرام إنه "تم تحرير سبع قرى"، معددة لوبكوفو وليفادني ونوفوداريفكا في منطقة زابوريجيا الجنوبية.



وأكدت أن القوات الأوكرانية استعادت أيضا قرية ستوروجيفي التي تقع قرب ثلاث قرى أخرى تمت السيطرة عليها الأحد جنوب منطقة دونيتسك.