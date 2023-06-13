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الرئيس الإيراني في فنزويلا يؤكد "الصداقة" بين البلدين بوجه "أعداء مشتركين"
أخبار دولية
2023-06-13 | 00:58
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الرئيس الإيراني في فنزويلا يؤكد "الصداقة" بين البلدين بوجه "أعداء مشتركين"
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الإثنين في فنزويلا، المحطة الأولى من جولة مصغرة يقوم بها على أميركا اللاتينية، "الصداقة" بين البلدين بوجه "أعداء مشتركين".
وقال رئيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في القصر الرئاسي في كراكاس إن للبلدين "مصالح ووجهات نظر وأعداء مشتركين".
وتابع أن "الشعب الإيراني أثبت صداقته للشعب الفنزويلي على مدى السنوات الماضية وأظهر دائما أنه صديق أيامهم الصعبة".
أخبار دولية
الإيراني
فنزويلا
"الصداقة"
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