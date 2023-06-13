غروسي يصل إلى أوكرانيا الثلاثاء لتفقّد محطة زابوريجيا النووية

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي مساء الإثنين أنّه سيصل إلى كييف الثلاثاء للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل أن يتوجه إلى زابوريجيا لتقييم وضع محطة الطاقة النووية بعد تدمير سدّ كاخوفكا.





وقال غروسي في تغريدة على تويتر "في طريقي إلى أوكرانيا للقاء الرئيس زيلينسكي"، مرفقاً منشوره بصورتين تظهرانه مع أفراد من الوكالة الأمميّة وهم يتحضّرون لمغادرة مقرّها في فيينا.





وأوضح المدير العام في تغريدته أنّه يعتزم "تقديم برنامج مساعدة في أعقاب الفيضانات الكارثية لسدّ نوفا كاخوفكا".