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البيت الأبيض: الراحل برلوسكوني عمل لتعزيز العلاقات بين روما وواشنطن
أخبار دولية
2023-06-13 | 01:03
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البيت الأبيض: الراحل برلوسكوني عمل لتعزيز العلاقات بين روما وواشنطن
أشاد البيت الأبيض برئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلوسكوني الذي توفي الإثنين عن 86 عاماً، مذكّراً بأنّ الراحل "عمل لتعزيز العلاقات الثنائية" بين روما وواشنطن.
وفي ردّ فعل مقتضب على رحيل السياسي الإيطالي، قالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار خلال مؤتمر صحافي "نحن نفكّر بالإيطاليين اليوم بمناسبة رحيل رئيس وزرائهم الأسبق".
وأضافت أنّ الراحل "عمل مع العديد من الحكومات الأميركية لتعزيز العلاقات الثنائية" بين إيطاليا والولايات المتّحدة.
أخبار دولية
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