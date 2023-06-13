رئيس الكونغو: "لا يمكن لأفريقيا أن تبقى صامتة" إزاء الحرب في أوكرانيا

اعتبر رئيس الكونغو دنيس ساسو نغيسو الإثنين أنّ "أفريقيا لا يمكنها أن تبقى صامتة" إزاء الحرب في أوكرانيا، وذلك قبيل أيام من وساطة ستقوده مع عدد من نظرائه الأفارقة إلى كلّ من كييف وموسكو.





وقال الرئيس الأفريقي خلال مؤتمر صحافي في أبيدجان على هامش زيارة دولة إلى ساحل العاج إنّه "في مواجهة مثل هكذا مأساة، لا يمكن لأفريقيا أن تبقى صامتة أو غير مبالية".





ورئيس الكونغو هو أحد الرؤساء الذين سيزورون ضمن وفد وساطة أفريقي في نهاية الأسبوع الجاري كلاً من كييف وموسكو، حيث سيلتقون في العاصمة الأوكرانية الجمعة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وفي العاصمة الروسية السبت الرئيس فلاديمير بوتين.