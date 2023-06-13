واشنطن تدعو تونس للاتفاق مع صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذية

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الإثنين تونس، الدولة المثقلة بالديون والتي تواجه أزمة مهاجرين، إلى التوصّل لاتّفاق مع صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ اقتصادي.





وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني في واشنطن إنّه "من الواضح أنّ تونس بحاجة إلى مزيد من المساعدة إذا أرادت تجنّب الانزلاق إلى هاوية اقتصادية".





وأضاف أنّ الولايات المتّحدة سيكون "موقفها مُرحِّباً إذا قدّمت الحكومة التونسية إلى صندوق النقد الدولي خطّة إصلاح معدّلة يمكن للصندوق أن يعمل عليها".

