ثلاثة قتلى وإجلاء الآلاف جراء أمطار غزيرة في كوبا

قضى ثلاثة أشخاص في كوبا جراء أمطار غزيرة تنهمر منذ أيام عدة على شرق البلاد ووسطها متسببة بأضرار مادية جسيمة وبإجلاء آلاف الأشخاص، على ما أعلنت السلطات الإثنين.



وبدأت الأمطار الخميس وتراجعت غزارتها الإثنين غير أن عمليات الإغاثة تتواصل في عدد من مقاطعات شرق كوبا منها هولغوين وكاماغوي وغرانما وسانتياغو ولاس توناس، كما في محافظة سانكتي سبيريتوس في الوسط.



وأعلن الدفاع المدني في كاماغوي الإثنين في بيان العثور على جثة رجل عمره 56 عاما عند سدّ كما يجري التحقيق في وفاة رجل آخر عمره 67 عاما.



وفي غرانما تم إجلاء حوالى 7500 شخص من منازلهم فيما اجتاحت المياه حوالى 700 هكتار من الأراضي المزروعة في لاس توناس.



وأفادت سلطات غرانما الجمعة عن غرق رجل ستيني.



وقال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل الأحد: "سننهض ولن ننسى أحدا".



ولحقت الأضرار بجسور وطرقات وشبكات صرف صحي وتوقفت رحلات القطارات المتوجهة من هافانا إلى شرق البلاد.