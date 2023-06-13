ثلاثة قتلى و25 جريحًا في ضربة على مبنى سكني في أوكرانيا

ثلاثة قتلى و25 جريحًا في ضربة على مبنى سكني في أوكرانيا

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 25 بجروح عند سقوط صاروخ على مبنى سكني فجر الثلاثاء في كريبيي ري في منطقة دنيبروبيتروفسك في وسط شرق أوكرانيا، على ما أعلنت الإدارة المحلية.



وأفادت سلطات دنيبروبيتروفسك على تويتر بأن "مبنى من خمس طبقات دمر. وقتل ثلاثة من سكانه بحسب المعلومات الأولية. وأصيب 25 شخصًا بينهم 19 في المستشفى".



وقالت: "لا يزال هناك أشخاص تحت الأنقاض".



وكان مسؤول الإدارة العسكرية في المدينة أولكسندر فيلكول أشار في وقت سابق على تلغرام إلى أن صواريخ "عالية الدقة" أصابت عدة مواقع من المدينة بما فيها مبنى سكني من خمس طبقات.



وأكد لاحقًا حصيلة ثلاثة قتلى و25 جريحًا، لافتًا إلى أن سبعة أشخاص ما زالوا تحت الأنقاض.