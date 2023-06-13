رئيس مجلس الوزراء العراقي يلتقي الرئيس المصري في القاهرة

رئيس مجلس الوزراء العراقي يلتقي الرئيس المصري في القاهرة

إلتقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في قصر الإتحادية صباح اليوم، رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى القاهرة التي وصلها يوم أمس على رأس وفد حكومي رفيع.



وجرى خلال اللقاء التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين التي تشهد تقدمًا ملموسًا على مختلف المستويات والصعد، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.



وشهد اللقاء التأكيد على مواصلة التعاون المتبادل وترجمته إلى واقع عمل ملموس بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين.



وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية إنضاج العمل المشترك لمواجهة مختلف التحديات والأزمات وتحقيق التكامل في مجالات عدة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين والمصالح المتبادلة لشعبيهما.



من جانبه، رحب الرئيس المصري بزيارة السوداني إلى مصر، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.



كما عبر عن تقديره لدور العراق وجهوده في دعم إستقرار المنطقة وإستدامة الأمن فيها.



وأشار إلى رغبة مصر في توسعة آفاق التعاون مع العراق في مختلف المجالات ضمن شراكة طويلة الأمد تعزز التنمية لكل الشعوب الشقيقة والصديقة.