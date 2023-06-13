الجيش الروسي يعلن الاستيلاء على دبابات ليوبارد ألمانية ومدرعات برادلي أميركية في أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي الاستيلاء لأول مرة على الجبهة في أوكرانيا على دبابات "ليوبارد" ألمانية ومدرعات "برادلي" أميركية سلمها الغرب لكييف لتعزيز هجومها المضاد، موردا مقطع فيديو دعما لإعلانه.



وقالت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام: "دبابات ليوبارد ومدرعات قتالية للمشاة برادلي. إنها غنيمتنا، الآن"، مرفقة المنشور بمقطع فيديو مصور بواسطة هاتف ويظهر آليات عسكرية متضررة عدة.