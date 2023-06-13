الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش الأردني يسقط طائرة مسيرة محملة بمخدرات آتية من سوريا

أخبار دولية
2023-06-13 | 06:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجيش الأردني يسقط طائرة مسيرة محملة بمخدرات آتية من سوريا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الجيش الأردني يسقط طائرة مسيرة محملة بمخدرات آتية من سوريا

أعلن الجيش الأردني في بيان اليوم، أن قوات حرس الحدود أسقطت طائرة مسيرة آتية من سوريا حاولت اجتياز الحدود الأردنية وهي محملة بالمخدرات.
      
ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله إن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".
      
وأضاف أن "بعد إسقاط الطائرة تبين أنها تحمل 500 غرام من مادة الكرستال (المخدرة)"، مشيرا الى "تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".
      
وأكد المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".
      
وأعلن الجيش الأردني في 25 شباط الماضي إسقاط طائرة مسيرة آتية من سوريا وهي تحمل قنابل يدوية وبندقية.
      
وتوعد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في 22 ىيار بضرب عصابات المخدرات المحلية والإقليمية التي تهدد أمن المملكة "الوطني والإقليمي بيد من حديد"
      
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا في الثامن من الشهر الحالي عن "مقتل مرعي الرمثان وعائلته المؤلّفة من زوجته وأطفاله الستة جراء استهداف طيران حربي أردني لمبنى يضم منزلهم في قرية الشعاب في ريف السويداء الشرقي" عند الحدود مع الأردن. 
     
ويعد الرمثان، وفق المرصد، من "أبرز تجّار المخدرات بينها الكبتاغون في المنطقة والمسؤول الأول عن تهريبها إلى الأردن".
      
ولم يصدر أي تعليق أردني على الغارة.
     
ويعلن الجيش الأردني بين الحين والآخر إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات آتية من الأراضي السورية. 
      
وفي 17 شباط من العام الماضي، أعلن الجيش الأردني أنه أحبط عددًا كبيرًا من محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود الممتدة على حوالى 375 كيلومترا والتي باتت "منظمة" وتستعين بالطائرات المسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة. 
     
وقال الجيش آنذاك إن السلطات الأردنية أحبطت خلال نحو 45 يوما مطلع عام 2022 دخول أكثر من 16 مليون حبة كبتاغون، ما يعادل الكمية التي تم ضبطها طوال العام 2021.
     
وتؤكد المملكة أن 85 بالمئة من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب الى خارج الأردن، وخصوصا إلى السعودية ودول الخليج.
     
وصناعة الكبتاغون ليست جديدة في المنطقة، وتُعد سوريا المصدر الأبرز لتلك المادة منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011. إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً. كذلك تنشط مصانع حبوب الكبتاغون في مناطق عدة في لبنان المجاور.
      
وتُشكل دول الخليج وخصوصاً السعودية الوجهة الأساسية لحبوب الكبتاغون التي تعد من المخدرات سهلة التصنيع ويصنّفها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة على أنّها "أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة"، وهي عادة مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.

أخبار دولية

الجيش الأردني

طائرة مسيرة

مخدرات

سوريا

LBCI التالي
إعتقال مشتبه به في قتل 3 أشخاص بحادثين في محاولة دهس بشاحنة في مدينة نوتنغهام
الجيش الروسي يعلن الاستيلاء على دبابات ليوبارد ألمانية ومدرعات برادلي أميركية في أوكرانيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-05-08

مقتل مهرب مخدرات بارز وزوجته وأولاده بغارة جوية جنوب سوريا (فرانس برس)

LBCI
امن وقضاء
02:47

قوى الامن: القبض على أحد أفراد عصابة حاول أعضاؤها تهريب المخدرات من إسبانيا

LBCI
أخبار دولية
01:27

إصابة 22 جندياً أميركياً بجروح بحادث مروحية في شمال شرق سوريا

LBCI
صحف اليوم
00:48

المقداد لـ"الشرق الأوسط": سوريا تسعى لتكامل مع السعودية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:28

فرنسا تعلن الكشف عن حملة تضليل روسية وتدينها

LBCI
أخبار دولية
09:43

السوداني ونظيره المصري يترأسان فعاليات منتدى الأعمال العراقي المصري في القاهرة

LBCI
أخبار دولية
09:21

الرئيس الجزائري يبدأ زيارة إلى روسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:20

ماذا يفعل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مصر؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
10:34

بيان تكتل التوافق الوطني بعد اجتماعه: يؤكد المجتمعون الموقف الذي اعلنوه في الجلسة السابقة بأنهم سيشاركون في الجسلة بتوجه موحد وهو التصويت لفرنجية

LBCI
صحة وتغذية
03:26

هل تفقدون الوزن ثم تستعيدونه بشكل سريع؟... إليكم السبب!

LBCI
أخبار لبنان
12:19

بيان لحجّار حول برامج المساعدات المالية

LBCI
عالم الطبخ
2023-06-12

وصفة لبنانية لذيذة مع الشيف فادي زغيب... إليكم طريقة تحضير "لبن امو" (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:20

ماذا يفعل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مصر؟

LBCI
أخبار لبنان
08:16

نقيب الصيادلة ناشد وزارة الصحة التحرك لضبط الأدوية المهربة والمزورة

LBCI
أخبار لبنان
08:13

جلسة لحكومة تصريف الأعمال في السراي الحكومي

LBCI
أخبار لبنان
08:09

يعقوبيان وصليبا تعلنان التصويت لجهاد أزعور في جلسة الغد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:05

اجتماعات ومواقف قبل جلسة الأربعاء... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
05:24

مشروع وطن الإنسان يعرض "الرؤية الاقتصادية لإحياء لبنان"... افرام: الطريق نحو النهوض يجب أن يبدأ من انتخاب رئيس

LBCI
امن وقضاء
05:14

وزارة الداخلية تطلق منصة لتنظيم عمل تسجيل السيارات (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

تعرّفوا على طاقم العمل الكامل لمنتخب لبنان لكرة السلة لما دون الـ ١٩ عاما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

الحلقة الثانية من مشروع تبليط البحر في الدامور

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:26

ارتفاع بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟

LBCI
خبر عاجل
06:54

مصدر أمني للـLBCI: خبير أمنيّ كشف على الجسم المشبوه قرب منزل النائب نديم الجميّل ليتبيّن أنها لعبة على شكل قنبلة ولا مواد متفجّرة في داخلها

LBCI
منوعات
12:11

خلال جنازتها استفاقت داخل النّعش... وإبنها يؤكّد: لقد قدموا لنا شهادة وفاة! (فيديو)

LBCI
امن وقضاء
11:14

القبض على ثلاثة شبّان متّجهين بقاعا.. ماذا ضُبط بحوزتهم؟ (صور)

LBCI
خبر عاجل
06:33

النائبتان بولا يعقوبيان ونجاة صليبا يعلنان التصويت لجهاد أزعور في جلسة الغد

LBCI
خبر عاجل
10:34

بيان تكتل التوافق الوطني بعد اجتماعه: يؤكد المجتمعون الموقف الذي اعلنوه في الجلسة السابقة بأنهم سيشاركون في الجسلة بتوجه موحد وهو التصويت لفرنجية

LBCI
فنّ
05:39

طفلة تقتحم المسرح وترقص مع وائل كفوري.. شاهدوا ردّ فعله (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
13:20

الشامي: إذا تضاءل احتياطي مصرف لبنان لا يمكننا إعادة الـ100 الف دولار كاملة فسنردّ أقصى ما يُمكننا بالدولار والباقي بالليرة على سعر السوق

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More