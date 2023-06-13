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إعتقال مشتبه به في قتل 3 أشخاص بحادثين في محاولة دهس بشاحنة في مدينة نوتنغهام

إعتقال مشتبه به في قتل 3 أشخاص بحادثين في محاولة دهس بشاحنة في مدينة نوتنغهام

أعلنت الشرطة البريطانية إعتقال مشتبهًا به في قتل 3 أشخاص بحادثين وإصابة 3 في محاولة دهس بشاحنة في مدينة نوتنغهام وسط إنكلترا.



وكانت السلطات وصفت الحادث بالخطير والمستمر، ما أدى إلى إغلاق العديد من الطرق وتعليق عمل شبكة الترامواي.