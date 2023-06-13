الرئيس الجزائري يبدأ زيارة إلى روسيا

الرئيس الجزائري يبدأ زيارة إلى روسيا

يبدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الثلاثاء زيارة دولة إلى روسيا تدوم ثلاثة أيام، على ما أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان.



ونشرت الرئاسة على موقعها في فيسبوك صورًا لتبون في المطار وهو يحيي تشكيلة من الحرس الجمهوري قبل صعود الطائرة.



وجاء في البيان أنه "بدعوة من رئيس فيدرالية روسيا فلاديمير بوتين، يشرع اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في زيارة دولة إلى فيدرالية روسيا تدوم ثلاثة أيام، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين".



وسيشارك تبون خلال هذه الزيارة في أعمال المنتدى الإقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ الذي سينعقد من 14 حزيران لغاية 17 منه، وفق البيان.



وكانت الزيارة مقررة في أيار وفق ما اتفق عليه الرئيسان الجزائري والروسي خلال مكالمة هاتفية في كانون الثاني، ولم يتم الإعلان الرسمي عن تأجيلها.