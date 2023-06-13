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السوداني ونظيره المصري يترأسان فعاليات منتدى الأعمال العراقي المصري في القاهرة

أخبار دولية
2023-06-13 | 09:43
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السوداني ونظيره المصري يترأسان فعاليات منتدى الأعمال العراقي المصري في القاهرة
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السوداني ونظيره المصري يترأسان فعاليات منتدى الأعمال العراقي المصري في القاهرة
ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ونظيره المصري مصطفي مدبولي، فعاليات منتدى الأعمال العراقي - المصري، التي انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور نخبة من سيدات ورجال الأعمال العراقيين والمصريين.

ورأى السوداني أن مشاركة القطاع الخاص العراقي في هذا المنتدى، يعكس الرغبة الجادة لأن يكون القطاع الخاص شريكًا للحكومة، مؤكدًا أن الموازنة الثلاثية التي أقرها مجلس النواب تتضمن بندًا لدعم القطاع الخاص، ومنحه ضمانات سيادية. 

وأشار إلى مباشرة الحكومة بتنفيذ مشاريع مهمة في قطاعي السكن والتربية، فضلًا عن تأسيس صندوق العراق للتنمية برأس مال قدره ترليون دينار، موضحا أن ستتفرع منه صناديق تخصصية للسكن والمدارس والكهرباء والزراعة والصحة والصناعة، وسيكون التنفيذ من قبل القطاع الخاص، الذي سيُدعم من الحكومة، كما ستتوفر له البيئة المطلوبة للاستثمار.

ولفت رئيس الوزراء العراقي إلى عزم الحكومة على توطين الصناعات الدوائية، حيث تم وضع لائحة بأهم الإجراءات والتسهيلات التي تمكّن المنتجين والمصنعين من دخول العراق لإنشاء مصانعهم، فضلًا عن المشاريع الخاصة بالصناعات التحويلية والبتروكيمياوية، كما بيّن حاجة العراق لمصانع إنتاج تقانات الري الحديثة من أجل مواجهة شحة المياه.

وأكد السوداني على دعم الشراكات بين القطاع الخاص المصري والعراقي، ولفتَ إلى إعادة النظر بالتبادل التجاري بين البلدين.
 

أخبار دولية

السوداني

رئيس الوزراء المصري

منتدى الأعمال العراقي المصري

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