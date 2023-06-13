فرنسا تعلن الكشف عن حملة تضليل روسية وتدينها

أعلنت فرنسا الثلاثاء الكشف عن حملة تضليل كبيرة تنفذها روسيا وتنطوي على نشر أخبار كاذبة معادية لأوكرانيا تبدو وكأن وسائل إعلام فرنسية بارزة نشرتها.وقالت وزيرة الخارجية كاترين كولونا في بيان إن "فرنسا تدين هذه التصرفات التي لا تليق بعضو دائم في مجلس الأمن الدولي". وأضافت أن "السلطات الفرنسية تعمل مع شركائها لإنزال الهزيمة بالحرب الهجينة التي تقودها روسيا".